Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
15.10.19 07:57

Трамп оголосив про введення санкцій проти Туреччини за її дії в Сирії

Президент США Дональд Трамп повідомив, що найближчим часом видасть дозвіл на введення санкцій проти Туреччини через її військову операцію на півночі Сирії.

Трамп оголосив про введення санкцій проти Туреччини за її дії в Сирії

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Twitter.

Санкції стосуватимуться чинних представників влади Туреччини та осіб, що підтримують військову операцію "Джерело миру" в Сирії.

"Тарифи на сталь будуть підвищені назад до 50 відсотків, до рівня її вартості в травні. Також США негайно припинять переговори, які проводило міністерство торгівлі, щодо 100-мільярдної торговельної угоди з Туреччиною", - наголосив Трамп.

Президент США також додав, що буде "жорстко застосовувати економічні санкції" проти тих, хто підтримує дії Туреччини.

"Я цілком готовий швидко знищити економіку Туреччини, якщо лідери країни продовжать цей небезпечний і руйнівний шлях", - зазначив американський президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Туреччина продовжуватиме військову операцію в Сирії, - Ердоган

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100