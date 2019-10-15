Трамп оголосив про введення санкцій проти Туреччини за її дії в Сирії

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Twitter.

Санкції стосуватимуться чинних представників влади Туреччини та осіб, що підтримують військову операцію "Джерело миру" в Сирії.

"Тарифи на сталь будуть підвищені назад до 50 відсотків, до рівня її вартості в травні. Також США негайно припинять переговори, які проводило міністерство торгівлі, щодо 100-мільярдної торговельної угоди з Туреччиною", - наголосив Трамп.

Президент США також додав, що буде "жорстко застосовувати економічні санкції" проти тих, хто підтримує дії Туреччини.

"Я цілком готовий швидко знищити економіку Туреччини, якщо лідери країни продовжать цей небезпечний і руйнівний шлях", - зазначив американський президент.

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