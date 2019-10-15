Питання зняття санкцій з РФ європолітики не обговорюють, - Пристайко

Про це в Брюсселі під час спілкування з пресою після засідання Комітету Європарламенту із закордонних справ заявив глава МЗС України Вадим Пристайко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми зараз говоримо про те - і наша позиція є зрозумілою для наших партнерів - що "формула Штайнмаєра" погоджує: локальні вибори відбуваються в певний день. Але яким чином можуть відбутися такі вибори, якщо на території перебувають озброєні люди, і кордони не в наших руках? А це саме ті питання, які мають знайти рішення до моменту виборів. Умови для виборів вже мають бути забезпечені на місці. Якщо таких умов немає, жодна "формула Штайнмаєра" не відбувається і не просувається вперед", - наголосив міністр.

Пристайко зауважив, що під час спілкування у форматі Ради ЄС у Люксембурзі та на слуханнях у Європарламенті в Брюсселі він переконався: позиція європейських міністрів не відрізняється від позиції євродепутатів. Вони усвідомлюють, яку небезпеку для всіх, а не лише для України, створює нині Російська Федерація.

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"Під час зустрічі ми почули важливі для нас слова, що санкції мають залишатися, поки Росія не виконає (свою частину угод. - Ред.). Питання про зняття санкцій або про те, що хтось від них утомився - не обговорюються. Санкції це той єдиний механізм, який зараз є в міжнародного співтовариства, аби протистояти продовженню агресії з боку Росії. Вони мають зберігатися в тому стані, в якому вони є зараз - якщо не посилюватися. І ми якраз закликали сьогодні під час зустрічі з міністрами посилити санкції, наприклад, у відповідь на проведення чергових так званих "виборів" в Криму", - повідомив міністр закордонних справ України.