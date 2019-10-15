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15.10.19 09:00

Опалювальний сезон в Україні розпочнеться вчасно, винятком є ​​лише два міста - Сміла та Новий Розділ, - Гончарук

Опалювальний сезон в Україні, який традиційно стартує 15 жовтня плюс-мінус кілька днів залежно від різних причин, "почнеться без особливих проблем" майже у всіх містах.

Опалювальний сезон в Україні розпочнеться вчасно, винятком є ​​лише два міста - Сміла та Новий Розділ, - Гончарук

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

"Винятком є ​​лише два міста: це Сміла (у Черкаській області. - Ред.) та Новий Розділ (у Львівській області, - Ред.)", - сказав він, пояснивши, що там поки "залишаються певні технічні складності".

Гончарук пояснив, що проблеми насамперед пов'язані з тим, що опалювальні послуги надавали приватні компанії, які допустили "критичні ситуації", але "уряд знайшов рішення" для обох міст.

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Нагадаємо, опалювальний період починається в разі, якщо протягом трьох діб середньодобова температура повітря становить + 8°C і нижче.

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