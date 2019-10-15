Сьогодні я побачив 11 левів, які билися до кінця, - Шевченко про вихід збірної України на Євро-2020

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це він заявив в ефірі телеканалу "Футбол 1".

"У першу чергу, я свою обіцянку тримаю. Вітаю всю Україну. Пообіцяв, що команда подолає кваліфікацію - ми пройшли та поїдемо на Євро. Чесно скажу, важко говорити, тому що стільки емоцій було віддано на цьому матчі. Вдячний Києву і всій Україні за таку підтримку. Думаю, що команда вистояла останні 15 хвилин тільки завдяки такій підтримці наших трибун", - зазначив Шевченко.

"Ми знали, де будуть вільні зони, тому поставили Марлоса трохи попереду. Для Ярмоленка і Яремчука відразу ж відкрилися зони, тому два голи прийшли. Була дуже впевнена гра в обороні в першому таймі. Дуже добре переміщалася середня лінія, ми грали компактно. Практично нічого не давали зробити, крім стандартів", - продовжив тренер.

Шевченко підкреслив, що гравці загорілися його ідеями ще кілька років тому: "Хочу подякувати команді. Я сьогодні побачив 11 левів, які билися до кінця. Вдячний їм, тому що було нелегко. Три роки тому ми прийшли та кардинально змінили все. Їм сподобалася ідея, вони закохалися в неї. Ми продовжуємо це робити".

Заключний матч кваліфікації збірна України проведе 17 листопада проти Сербії на виїзді. Ця гра вже не матиме турнірного значення для підопічних Шевченка.

Зазначимо, збірна України вперше в історії безпосередньо вийшла на чемпіонат Європи.

Нагадаємо, у 6-му турі кваліфікації на Євро-2020 збірна України з футболу в домашньому матчі перемогла команду Португалії з рахунком 2:1.

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