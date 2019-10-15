За руку з Роналду: Перед вирішальним матчем Україна-Португалія здійснилася мрія 8-річного Сашка - сина загиблого Героя України Сергія Цимбала. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у Facebook написав Анатолій Адамовський.

"Маленький Сашко Цимбал. Сергій хотів би бачити, як його син веде за руку Кріштіану Роналду на поле у ​​вирішальному матчі Україна-Португалія. Росія ворог!" - написав він.

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Фото: Анатолій Адамовський/Facebook

Як зазначив у своєму пості у Facebook президент Української асоціації футболу Андрій Павелко, "мільйони маленьких шанувальників футболу з усього світу захоплюються грою одного з найвидатніших футболістів сучасності Кріштіану Роналду і мріють взяти у нього автограф або вивести за руку на поле перед початком матчу".

У День захисника України, перед поєдинком Україна - Португалія ця мрія здійснилася для восьмирічного Сашка Цимбала - сина Героя України і Народного Героя України, добровольця батальйону "Київська Русь" Сергія Цимбала, який загинув, захищаючи нашу державу, в Дебальцевому 7 жовтня 2014 р.

"Сергій ціною власного життя врятував своїх побратимів, для яких назавжди залишився найкращим другом і душею батальйону. 28-річний Герой-захисник сам любив футбол і передав це захоплення синочку. Світла пам’ять Герою України! Нехай Господь благословить та оберігає його сім’ю й дарує маленькому Сашку щасливу долю", - додав Павелко.



Фото: Павелко/Facebook

1 грудня 2015 року Президент України присвоїв звання Героя України (посмертно) Сергію Цимбалу, який загинув, захищаючи державний суверенітет і територіальну цілісність України. Глава держави вручив орден "Зірка Героя" дружині загиблого Лілії та його маленькому синові Олександру.