Порошенко запропонував країнам-членам НАТО запросити Україну на саміт Альянсу в грудні

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу партії "Європейська Солідарність", про це заявив п'ятий президент України Петро Порошенко в ефірі телеканалу "Прямий".

Порошенко розповів про роботу в рамках засідання Парламентської асамблеї НАТО в Лондоні.

Порошенко подякував усій українській делегації, яка брала участь у Парламентській асамблеї НАТО. Він зазначив, що спільними зусиллями делегація змогла зняти з розгляду питання, висунуте однією з країн-членів, яке передбачало дуже м'яке ставлення до продовження санкцій проти РФ.

"Зусиллям всієї нашої делегації це питання було знято з розгляду", - розповів Порошенко.

За його словами, питання, що стосується резолюції України, питання, що стосується проведення навесні наступного року сесії ПА НАТО в Україні, - це також вимагало великої координації та значних спільних рішучих дій делегації.

"Але найголовніше те, щоб Україну нарешті запросили до саміту НАТО, який має відбутися в Лондоні", – зауважив Порошенко.

Він додав: "Під час мого президентства не було жодного випадку, коли саміт НАТО проходив без України, без проведення комісії Україна – НАТО. Бо для нас це питання життя і смерті. Для нас це питання безпеки, це питання виживання і захисту національних інтересів".

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За його словами, вперше є ризик, коли Лондонський саміт може відбутися без України, без запрошення українського президента.

"Звичайно, що ми на це маємо рішуче реагувати. Мною була запропонована позиція, коли парламенти країн-членів звернуться до президентів, голів держав та урядів з проханням обов’язково запросити Україну. Обов`язково надати нам План дій щодо членства в НАТО", – повідомив політик.

При цьому він додав: "От коли йдеться про розмови – говорять все гарно, коли йдеться про дії, рішучі дії, які б забезпечували нам членство в НАТО, надали нам ПДЧ – там чомусь влада робить крок назад".

"Я, наша команда, "Європейська Солідарність" робитимемо все можливе, щоб не дати зупинити ані європейську, ані євроатлантичну інтеграцію України", – підкреслив він.

Він також розповів, що в сьогоднішніх рішеннях ПА НАТО чітко записано, і у виступі Генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга було окремо зазначено, що "двері НАТО відкриті, рішення Бухарестського саміту чинні".

"Україна має робити свою частину роботи, проводити реформи, не зупинятися на них. Він окремо підкреслив у своєму виступі ті величезні досягнення, які були зроблені нашою командою за попередні п`ять років. І закликав – продовжуйте реформи, боріться за членство в НАТО. Двері НАТО відкриті для України", – розповів Петро Порошенко про виступ голови Альянсу.

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