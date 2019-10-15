Загалом США не видали візи 18 російським дипломатам для участі в 74-й сесії Генасамблеї ООН

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російський "Интерфакс", про це заявив заступник постійного представника РФ при всесвітній організації Геннадій Кузьмін.

"Російська делегація не отримала 18 віз. За цей тиждень жодної візи видано не було", - сказав він, виступаючи на засіданні Комітету з правових питань (Шостого комітету. - Ред.) ГА ООН.

Він уточнив, що в рамках роботи Шостого комітету США не видали візу перекладачеві, який мав перекладати англійською мовою виступи представників РФ.

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Наприкінці вересня стало відомо, що США відмовили у візах, які були потрібні для участі в 74-й сесії Генасамблеї ООН у Нью-Йорку, десяти співробітникам МЗС РФ, главі "Роскосмосу" Дмитру Рогозіну, голові комітету Держдуми з міжнародних справ Леоніду Слуцькому та главі комітету з міжнародних справ Ради Федерації Костянтину Косачева.

Крім того, як повідомляла офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова, деякі російські дипломати не змогли взяти участь у форумі "Діалог Форт-Росс" у США на початку жовтня через невидачу їм американських віз.