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15.10.19 10:43

Рада цього тижня завершить роботу в турборежимі, - Разумков

Спікер парламенту Дмитро Разумков заявив, що цього тижня Верховна Рада завершує роботу в турборежимі і перейде до планової роботи.

Рада цього тижня завершить роботу в турборежимі, - Разумков

Про це він сказав під час Погоджувальної ради, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

"Цього тижня ми вже, зокрема прислухаючись до прем'єр-міністра, завершуємо турборежим і перейдемо до більш планової роботи. Ми забезпечуємо ту законодавчу базу, яка була необхідна для інших вертикалей влади для проведення реформ, і ми будемо працювати в дещо іншому режимі. Це не означає, що ми працюватимемо повільніше або це якось вплине на якість нашої роботи, але все ж таки ми будемо відходити від турборежиму", - сказав він.

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