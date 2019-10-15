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15.10.19 11:04

У Дніпрі на "Вічі спротиву капітуляції" оголосили ультиматум українській владі

У Дніпрі, на площі під обласною державною адміністрацією, відбулося "Віче спротиву капітуляції". У ньому взяло участь близько пів тисячі осіб, серед яких - учасники бойових дій на Донбасі, волонтери, громадські активісти, переселенці.

У Дніпрі на "Вічі спротиву капітуляції" оголосили ультиматум українській владі

Вони протестували проти введення "формули Штайнмаєра", передає Радіо Свобода.

У руках учасники акції тримали плакати з написами "Ні капітуляції!", також скандували гасло "Слово нації – ні капітуляції".

За словами одного з координаторів акції Андрія Денисенка, учасники віча оголосили ультиматум українській владі з кількома вимогами, серед яких – "закінчити будь-які розмови" про капітуляцію, розведення військ, відновлення водопостачання Криму, відновлення торгівлі з окупованими територіями.

Серед вимог протестувальників також заборона запровадження особливого статусу для ОРДЛО чи будь-яких інших регіонів України, заборона амністії для бойовиків угруповань "ДНР" і "ЛНР", заборона утворення будь-яких недержавних воєнізованих формувань, зокрема народних міліцій, на окупованих територіях Донбасу, заборона проведення виборів на території ОРДЛО до отримання повного контролю на україно-російським кордоном.

У Дніпрі на Вічі спротиву капітуляції оголосили ультиматум українській владі 01
У Дніпрі на Вічі спротиву капітуляції оголосили ультиматум українській владі 02

Як зазначив Андрій Денисенко, термін виконання вимог – місяць, до "дня всіх Майданів".

"Сьогодні у нас ще є шанс та історична можливість зупинити зраду, зупинити капітуляцію. Для цього треба – дуже просто – "Вово, перестань здавати!". Здавати Україну. Не можна перестати стріляти, бо цей ворог на нашій землі. Луганська та Донецька область – це не якась там територія з особливим статусом, це українська територія, окупована через вторгнення російських регулярних військ", – сказав Андрій Денисенко.

На площі дніпряни організували збір підписів під вимогам до української влади, а також роздавали інформаційні листівки із закликом "Не дозволь їм переступити червоні лінії".

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