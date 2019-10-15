Україна вперше купить у США Javelin, - Чалий

Про це розповів колишній посол України в США Валерій Чалий в інтерв'ю LB.ua, відповідаючи на запитання щодо нових умов для закупівлі американського озброєння.

"Ви пам'ятаєте, що перша партія ПТРК Javelin надійшла нам як допомога. Вона оформлялася через фінансові механізми, проте це все ж була пряма допомога. Вона не вимагала повернення коштів. Нинішня партія - це закупівля. Це іноземні військові продажі. Чому це важливо? Тому що вперше ми вийшли на рівень продажу між урядами. Ми зараз вийшли на той рівень довіри, коли для нас знімаються бар'єри для закупівлі озброєння в США. Я вважаю це нашим величезним досягненням. Для цього треба було встановити довіру, реформувати систему, довести, що нові системи не будуть корумповано віддані росіянам або захоплені ними", - зазначив він.

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"Я погоджуюся із заявами американської сторони про те, що це не змінить військовий баланс, однак збереже життя наших воїнів", - зазначив він.

"Зараз Україна отримує велику допомогу з боку Сполучених Штатів. Це, звичайно, не такі обсяги, як Ізраїль або інші союзники США, Єгипет зокрема. Проте ми посідаємо одне з перших місць на цьому напрямку. І це оборонне обладнання, тренінгові програми. Ми доклали величезних зусиль, щоб встановити цю довіру. У Пентагоні знають, що посольство України могло завжди зберігати надто чутливу інформацію для досягнення конкретних результатів. Ми зробили величезний крок уперед. Відповідні умови закупівлі вже затвердив Пентагон, Держдепартамент, тепер це розгляне Конгрес. І я сподіваюся на позитивний результат, що ми отримаємо цю партію, після чого перед нами відкриються можливості зовсім іншого рівня. А нам зараз потрібні деякі інші сучасні системи", - підсумував експосол.