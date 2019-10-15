Суд Латвії ухвалив рішення про конфіскацію $30 млн, які пов'язують з колишніми українськими чиновниками, - ГПУ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ГПУ.

"Завдяки спільним зусиллям Генеральної прокуратури України та компетентних органів Латвійської Республіки латвійський суд ухвалив рішення, яким визнано злочинним походження коштів на суму понад 30 млн доларів США, які пов’язують з колишніми українськими високопосадовцями, та ухвалено рішення про їхню конфіскацію", - йдеться в повідомленні.

Як зауважили в ГПУ, зазначені кошти на початку 2015 року були заарештовані у рамках запиту Генеральної прокуратури України про надання правової допомоги.

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"Питання повернення злочинних активів в Україну буде вирішуватися на міжурядовому рівні", - додали в пресслужбі.