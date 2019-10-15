Суд Лондона сьогодні оголосить рішення щодо апеляції "Приватбанку" в спорі з ексвласниками

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Згідно з інформацією на сайті суду, оголошення рішення намічено на 10:30 за Лондоном (12:30 за Києвом).

Суддями у справі виступають Джуліан Фло (Julian Flaux), Девід Річардс (David Richards) та Гай Ньюї (Guy Newey).

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Як повідомлялося, уряд України 18 грудня 2016 року, пославшись на пропозицію НБУ і колишніх акціонерів "Приватбанку", найбільшими з яких на той момент були Коломойський і Боголюбов, ухвалив рішення про націоналізацію цієї найбільшого на українському ринку фінустанови і влив у його капітал понад 155 млрд грн. Ексвласники банку вважають проведену націоналізацію, внаслідок якої вони повністю позбулися своїх акцій, незаконною, тоді як "Приватбанк" та держава вимагають від них додаткового відшкодування шкоди.

Нині сторони ведуть судові спори як в Україні, так і в зарубіжних юрисдикціях. Зокрема, Окружний адміністративний суд Києва 18 квітня 2019 року за позовом Коломойського скасував рішення про націоналізацію "Приватбанку", а Кабмін, Нацбанк і сам банк у травні оскаржили це рішення.

Крім того, в липні відбувся розгляд апеляційної скарги в Лондонському суді у спорі між "Приватбанком" та його ексакціонерами, оскільки Високий суд Лондона 4 грудня 2018 року визнав невідповідним його юрисдикції позов "Приватбанку". Суд також вирішив скасувати виданий як забезпечувальний захід наказ про всесвітній арешт активів Коломойського і Боголюбова і ще шести компаній на суму понад $2,5 млрд, однак він залишається чинним до розгляду апеляції.

Згідно з даними Нацбанку України, "Приватбанк" на 1 квітня 2019 року за розміром загальних активів (525,698 млрд грн) посідав 1-ше місце серед 77 банків.