Рада сьогодні розгляне судову реформу Зеленського, відповідальність депутатів за прогули і перехід ЗСУ на стандарти НАТО

Сьогодні Верховна Рада планує розглянути п'ять законопроєктів у другому читанні і три в першому, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Пленарне засідання розпочнеться о 12:30. У другому читанні парламент може ухвалити реформу органів суддівського управління, ввести відповідальність депутатів за прогули і продовжити законодавче закріплення переходу ЗСУ на стандарти НАТО. Будуть розглянуті законопроєкти:

- 1008, про органи суддівського управління. У законопроєкті пропонується скорочення складу Верховного суду до 100 суддів замість 200, новий порядок формування Вищої кваліфікаційної комісії суддів, створення при Вищій раді правосуддя комісії доброчесності та етики, розширення списку посад, на які поширюється люстрація. 3 жовтня в Євросоюзі висловили стурбованість наслідками ухвалення цього закону;

- 1035-2, скасовує виплати депутатам, якщо вони прогулюють більше третини засідань Ради, або половину засідань комітету, вводить обов'язкову особисту реєстрацію на пленарному засіданні;

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- 1036-1, про внесення депутатських запитів: вводить обмеження на їхню кількість - не більше двох запитів на пленарний тиждень;

- 1044-1, про запровадження електронного документообігу, пов'язаного з законодавчим процесом;

- 0906, передбачає створення професійного сержантського корпусу та забезпечення сумісності ЗСУ зі збройними силами країн НАТО.

У першому читанні Рада розгляне законопроєкти:

- 1067, про законодавчі зміни і припинення дії закону про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності в цілях прискорення дерегуляції;

- 1209, 1210, про удосконалення адміністрування податків.