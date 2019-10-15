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15.10.19 12:33

Кабмін доручив "Нафтогазу", "Укрзалізниці" та "Укрпошті" знайти зайве майно для продажу

Кабінет міністрів України доручив ключовим органам державної влади, а також держкомпаніям "Укрпошта", "Нафтогаз" і "Укрзалізниця" провести аудит свого майна, на підставі якого знайти надлишкові активи для продажу.

Кабмін доручив "Нафтогазу", "Укрзалізниці" та "Укрпошті" знайти зайве майно для продажу

Відповідне доручення уряд дав 12 жовтня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

Зазначається, що у процесі аудиту буде здійснюватися аналіз балансів державних компаній та їхніх дочірніх підприємств. "Укрпошта", "Нафтогаз" і "Укрзалізниця" мають визначити доцільність утримання надлишкового майна з урахуванням стратегій свого розвитку.

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"Майно, яке буде визначене як надлишкове або непрофільне для діяльності, - продати або здати в оренду за ринковою ціною у прозорий спосіб через Прозоро.Продажі", - йдеться в дорученні уряду.

Нагадаємо, що в планах уряду на 2020 рік продати такого надлишкового майна на загальну суму в 5-6 мільярдів гривень.

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