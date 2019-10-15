Кабмін доручив "Нафтогазу", "Укрзалізниці" та "Укрпошті" знайти зайве майно для продажу

Відповідне доручення уряд дав 12 жовтня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

Зазначається, що у процесі аудиту буде здійснюватися аналіз балансів державних компаній та їхніх дочірніх підприємств. "Укрпошта", "Нафтогаз" і "Укрзалізниця" мають визначити доцільність утримання надлишкового майна з урахуванням стратегій свого розвитку.

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"Майно, яке буде визначене як надлишкове або непрофільне для діяльності, - продати або здати в оренду за ринковою ціною у прозорий спосіб через Прозоро.Продажі", - йдеться в дорученні уряду.

Нагадаємо, що в планах уряду на 2020 рік продати такого надлишкового майна на загальну суму в 5-6 мільярдів гривень.