КСУ - зайва інстанція, - Небоженко

Віктор Небоженко вважає, що: "Конституційний суд уже ніколи не відмиється від того, що з ним витворяв Янукович. Йому нема чим пишатися перед Україною. Основний мотив роботи КС - це не справедливість, а корпоративна вигода, безпека та політична кон'юнктура".

Причиною такої дискусії стала стаття Любові Величко "Тест на щирість. Висновок – НЕ складено. Суддя Віктор Городовенко – про свою роботу у Конституційному суді України."

На прикладі окремо взятого судді КСУ ця стаття порушує тему протистояння між органами громадського контролю за судовою реформою і старою судовою системою. У результаті цього протистояння було відсунуто від реальної участі в судовій реформі Громадську раду доброчесності, яка неодноразово знаходила невідповідності в деклараціях кандидатів на посади в судовій системі. Однак зауваження ГРД не враховувалися і судова реформа по суті не відбулася. Зокрема, це призвело до юридичної колізії з двома главами КСУ, завдяки рішенню Окружного адмінсуду Києва від 11 жовтня 2019 року.

"Конституційний суд - це зайва інстанція в судовій системі України, яка і так капсулювалася і живе за своїми якимись внутрішніми законами, незалежно від життя країни", - коментує Віктор Небоженко ситуацію, що склалася всередині судової влади України.