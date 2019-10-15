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15.10.19 11:55

Рада цього тижня розгляне створення ТСК щодо "формули Штайнмаєра" і каналів "групи Медведчука", - Корнієнко

Верховна Рада на наступному пленарному тижні (15-18 жовтня) розгляне створення тимчасових слідчих комісій з питань відновлення цілісності і забезпечення суверенітету України і щодо розслідування дотримання законодавства під час зміни власників інформаційних телеканалів, заявляє перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

Рада цього тижня розгляне створення ТСК щодо "формули Штайнмаєра" і каналів "групи Медведчука", - Корнієнко

"Цього тижня стоїть на порядку денному - голосування за створення тимчасової слідчої комісії з розслідування дотримання законодавства під час зміни власників інформаційних каналів і забезпечення протидії інформаційному впливу Російської Федерації", - сказав Корнієнко на засіданні Погоджувальної ради керівників фракцій і груп парламенту у вівторок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він також повідомив, що парламентарі розглянуть питання про створення тимчасової слідчої комісії з питань відновлення територіальної цілісності і забезпечення суверенітету України.

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За словами заступника голови фракції, шість народних депутатів з фракції "Слуга народу" висловили бажання працювати в цій комісії.

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