Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
15.10.19 12:17

"Жодні посади мене не цікавлять", - Порошенко

Головна мотивація політичних заяв полягає тільки в тому, щоб захистити українські інтереси, і аж ніяк не пов'язана зі спробою обійняти якісь посади.

"Жодні посади мене не цікавлять", - Порошенко

Як передає Цензор.НЕТ, про це п'ятий президент України, лідер політичної партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко сказав в інтерв'ю "Прямому каналу".

"Буду робити все, що в моїх силах, аби захистити Україну та її інтереси", – заявив Порошенко.

"Я хотів би, щоб чітко була відома позиція Порошенка. Моя мотивація для того, щоб зараз робити політичні заяви, полягає тільки в тому, щоб захистити українські інтереси, і аж ніяк не пов’язана зі спробою обійняти будь-які посади", – сказав політик.

"Жодні посади Порошенка не цікавлять", – підкреслив він.

"У мене є абсолютно чітка мотивація – захистити Україну. І для цього я буду робити все, що є в моїх силах", - наголосив Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко запропонував країнам-членам НАТО запросити Україну на саміт Альянсу в грудні

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100