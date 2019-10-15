Заборона на продаж алкоголю в нічний час у Києві залишається чинною, - депутат Київради Михайленко

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це розповів депутат Київради Владислав Михайленко.

"Є два рішення (Київради. — Ред.) 2016 і 2018 років. У 2018 році рішення було ухвалено після того, як парламент прийняв закон, де прописано — надати повноваження міським радам обмежувати в часі продаж алкоголю на власній території. І це рішення щодо його законності не має жодних сумнівів, позови в суд не подавалися, і його ніхто не визнавав незаконним", - сказав Михайленко.

Він пояснив, що рішення Київської міської ради від 2016 року про заборону продажу алкоголю у столиці вночі, яке Верховний Суд визнав незаконним, мало рекомендаційний характер.

"Рішення Верховного Суду стосується рішення Київради 2016 року, яке мало рекомендаційний характер і про яке свого часу Господарський суд уже говорив, що треба визнати його незаконним... І зараз третя інстанція — касаційна залишила чинним рішення апеляційного суду. Але це все стосується рішення Київради 2016 року, яке мало рекомендаційний характер, тому що було ухвалене ще до закону", - підкреслив депутат Київради.

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За його словами, в Києві й далі діє рішення Київради від 2018 року, яким заборонено продавати алкогольні напої з 23:00 до 10:00.

"І рішення 2016 року, і рішення 2018 року — залишається в законній силі, тому що його ніхто не скасовував. Тому що позиція суду "половинчаста", тому що позивач позивався до господарської інстанції, а Господарський суд не може скасовувати нормативно-правові акти, він може визнавати чи не визнавати договори. Тобто рішення 2016 і 2018 року залишається чинним. Але в будь-якому разі те обмеження, яке діє досі, діє відповідно до рішення 2018 року, яке ніхто не оскаржував, і немає сумнівів щодо його законності", - наголосив Михайленко.

Раніше Верховний Суд України визнав незаконним рішення Київської міської ради від 2016 року про заборону продажу алкоголю у стаціонарних об'єктах торгівлі столиці із 23:00 до 10:00. Відповідну постанову опубліковано в Єдиному реєстрі судових рішень.

Як повідомлялося, 24 жовтня 2018 року рішення Київської міської ради про заборону продажу алкогольних напоїв з 23:00 до 10:00 набуло чинності.

27 вересня 2018 року Київська міська рада повторно підтримала проєкт рішення, який передбачає обмеження продажу спиртовмісних напоїв з 23:00 до 10:00 у МАФах і магазинах.

Документ передбачає заборону продажу з 23:00 до 10:00 вина, пива (крім безалкогольного), алкогольних та слабоалкогольних напоїв у МАФах і стаціонарних об'єктах торгівлі. Правило не поширюватиметься на заклади ресторанного господарства - кафе, бари, заклади громадського харчування тощо.