Власнику готелю "Токіо Стар", у якому в серпні згоріли 9 осіб, суд призначив заставу в розмірі 53 млн грн

Про це повідомляє "Думська", передає Цензор.НЕТ.

Суд відмовився задовольняти клопотання про передачу підозрюваного на поруки, підписане журналістами, громадськими діячами та головним рабином Одеси і півдня України Авроомом Вольфом, і частково задовольнив клопотання прокуратури.

Якщо за Чорного не буде внесено заставу в розмірі 53 млн 87 тис. 760 грн, то він залишиться в слідчому ізоляторі щонайменше до 13 грудня.

Дмитро Ягунов, адвокат Вадима Чорного, заявив: "Сьогодні у нас безпрецедентна ситуація, коли суд своїм рішенням поставив під великий сумнів сам інститут поруки в кримінальному процесі. Слово головного рабина півдня України, на думку суду, нічого не варте. Як і слова найбільш впливових громадян цього міста, як і порука 15 журналістів".

Адвокат додав, що оскаржуватиме це рішення суду. Також він звернув увагу на те, що іншу підозрювану у справі, адміністраторку готелю Ірину Паровик, цей же суддя відпустив під нічний домашній арешт.

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"Таким чином, суд ніби продемонстрував, хто більше винен, а хто менше", - вважає юрист.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, в Одесі в ніч на суботу, 17 серпня, сталася пожежа в готелі "Токіо Стар". Спочатку повідомлялося, що унаслідок пожежі загинули вісім осіб, постраждало 10 осіб. Пізніше на попелищі знайшли тіло ще одного загиблого. Отже, кількість жертв пожежі зросла до 9. За фактом пожежі в Одесі відкрито кримінальне провадження. Поліція розглядає три версії пожежі в одеському готелі, зокрема підпал із метою приховування вбивства. У ДСНС повідомили, що в липні була запланована перевірка готелю, але була змінена форма власності, і представників Держслужби не допустили до перевірки. ДБР порушило щодо співробітників ДСНС в Одеській області кримінальну справу про службову недбалість.

Власник готелю, одеський підприємець Вадим Чорний, заявив, що "сталася катастрофа" і що він готовий нести повну відповідальність у разі встановлення його провини. Увечері 17 серпня власника готелю "Токіо Стар" Чорного затримали. 20 серпня суд відправив його під арешт строком на 60 днів без права виходу під заставу. Чорний назвав рішення суду "політичним замовленням".

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