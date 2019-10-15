Адвокат Головань опублікував текст рішення про допит Труби і Портнова у справі нападу на Порошенка. ДОКУМЕНТ

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він написав у своєму блозі.

"Як бачимо, слідчий Національної поліції хотів розслідувати напад на П'ятого Президента України як звичайне хуліганство, а тому намагався уникнути необхідності допитати осіб, що своїми діями якщо не організували напад, то активно йому сприяли", - йдеться в повідомленні.



Він додав, що суд визнав, що допит Труби і Портнова є необхідним "для встановлення об'єктивної істини та правильної кваліфікації вчиненого кримінального правопорушення", яке відбулося 25.07.2019 року близько 17 год. 00 хв. біля будівлі ДБР у м.Києві по вул. С.Петлюри, 15.

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