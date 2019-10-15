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15.10.19 13:07

Адвокат Головань опублікував текст рішення про допит Труби і Портнова у справі нападу на Порошенка. ДОКУМЕНТ

Адвокат п'ятого президента України Петра Порошенка Ігор Головань опублікував повний текст рішення щодо допиту директора Державного бюро розслідувань Романа Труби та юриста Андрія Портнова.

Адвокат Головань опублікував текст рішення про допит Труби і Портнова у справі нападу на Порошенка. ДОКУМЕНТ

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він написав у своєму блозі.

"Як бачимо, слідчий Національної поліції хотів розслідувати напад на П'ятого Президента України як звичайне хуліганство, а тому намагався уникнути необхідності допитати осіб, що своїми діями якщо не організували напад, то активно йому сприяли", - йдеться в повідомленні.

Він додав, що суд визнав, що допит Труби і Портнова є необхідним "для встановлення об'єктивної істини та правильної кваліфікації вчиненого кримінального правопорушення", яке відбулося 25.07.2019 року близько 17 год. 00 хв. біля будівлі ДБР у м.Києві по вул. С.Петлюри, 15.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд зобов'язав допитати Портнова і Трубу, - адвокат Порошенка Головань

Адвокат Головань опублікував текст рішення про допит Труби і Портнова у справі нападу на Порошенка 01
Адвокат Головань опублікував текст рішення про допит Труби і Портнова у справі нападу на Порошенка 02
Адвокат Головань опублікував текст рішення про допит Труби і Портнова у справі нападу на Порошенка 03
Адвокат Головань опублікував текст рішення про допит Труби і Портнова у справі нападу на Порошенка 04

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