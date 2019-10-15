"Закликаю союзників по НАТО надавати ще більшу практичну підтримку Україні", - Столтенберг

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це він заявив під час виступу на Парламентській асамблеї НАТО в Лондоні.

"Через кілька тижнів вся Північноатлантична рада відвідає Україну і висловить нашу рішучу політичну підтримку, і я також закликаю союзників по НАТО надавати ще більшу практичну підтримку Україні. Їм потрібна наша підтримка. Йдеться про підтримку України, але також про підтримку заснованого на правилах порядку, який має велике значення для всіх нас", - сказав Столтенберг.

Говорячи про прагнення Києва до зближення з НАТО, Столтенберг зазначив, що важливу роль у цьому плані мають відігравати реформи.

"Ми підтримуємо прагнення України до подальшої євроатлантичної інтеграції, включно із членством. Ми вважаємо, що акцент має бути зроблений на реформах, на тому, як модернізувати Україну... модернізація оборонних і силових інститутів - це також найкращий спосіб просування до членства", - сказав він.

Столтенберг нагадав, що після інцидентів у Керченській протоці і захоплення українських кораблів у НАТО вирішили також посилити співпрацю з Україною в морській сфері, попрацювати з військово-морською академією в Одесі.

"Ми надаємо практичну підтримку, політичну підтримку, і абсолютно неприйнятно те, що зробила Росія, незаконно анексувавши, захопивши частину іншої країни, незаконно анексувавши Крим і продовжуючи дестабілізувати східну Україну", - додав він.

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