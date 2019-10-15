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15.10.19 13:33

Баканов подав Зеленському проєкт нової редакції закону про СБУ

Голова Служби безпеки України Іван Баканов подав Президенту України Володимиру Зеленському проєкт нової редакції Закону "Про Службу безпеки України".

Баканов подав Зеленському проєкт нової редакції закону про СБУ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Півтора місяця тому очільник Служби з трибуни Верховної Ради гарантував народним депутатам та громадськості, що СБУ розробить нову редакцію Закону "Про Службу безпеки України" у найкоротші терміни. Це зобов’язання виконано вчасно", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що проєкт також було передано до Ради національної безпеки і оборони України, Національному інституту стратегічних досліджень.

Законопроєкт враховує передовий європейський досвід та найкращі міжнародні практики у безпековій сфері.

Внесення змін до законодавства – важлива складова реформи, завдяки якій СБУ має трансформуватися у високотехнологічну, мобільну та оптимальну за чисельністю спеціальну службу, здатну ефективно протидіяти новітнім викликам та загрозам державній безпеці України", - йдеться в повідомленні.

Так, пріоритетними напрямами реформування СБУ є:

Читайте на "Цензор.НЕТ": Баканов на зустрічі з послами G7 та керівництвом представництва НАТО і КМЕС презентував концепцію реформування СБУ

"Днями концепт нової візії Закону "Про Службу безпеки України" було презентовано членам профільних парламентських комітетів, послам "Великої сімки" та керманичам представництва ЄС в Україні. З проєктом також ознайомилося керівництво Представництва НАТО в Україні та Консультативної Місії ЄС з реформування сектору цивільної безпеки України (КМЄС).

Міжнародні партнери підтримали реформу Служби та висловили готовність надати допомогу в її реалізації", - додали у відомстві.

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