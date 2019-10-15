Баканов подав Зеленському проєкт нової редакції закону про СБУ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Півтора місяця тому очільник Служби з трибуни Верховної Ради гарантував народним депутатам та громадськості, що СБУ розробить нову редакцію Закону "Про Службу безпеки України" у найкоротші терміни. Це зобов’язання виконано вчасно", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що проєкт також було передано до Ради національної безпеки і оборони України, Національному інституту стратегічних досліджень.

Законопроєкт враховує передовий європейський досвід та найкращі міжнародні практики у безпековій сфері.

Внесення змін до законодавства – важлива складова реформи, завдяки якій СБУ має трансформуватися у високотехнологічну, мобільну та оптимальну за чисельністю спеціальну службу, здатну ефективно протидіяти новітнім викликам та загрозам державній безпеці України", - йдеться в повідомленні.

Так, пріоритетними напрямами реформування СБУ є:

відмова від невластивих спеціальним державним органам функцій; розширення контррозвідувального вектору роботи;

впровадження гнучкої структури; оптимізація кадрового складу; демілітаризація;

підвищення рівня соціального забезпечення співробітників;

мінімізація ризиків політичного втручання в діяльність органів безпеки;

удосконалення порядку міжнародного співробітництва та обміну інформацією з партнерськими спецслужбами;

вдосконалення системи демократичного цивільного контролю над діяльністю спецслужби.

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"Днями концепт нової візії Закону "Про Службу безпеки України" було презентовано членам профільних парламентських комітетів, послам "Великої сімки" та керманичам представництва ЄС в Україні. З проєктом також ознайомилося керівництво Представництва НАТО в Україні та Консультативної Місії ЄС з реформування сектору цивільної безпеки України (КМЄС).

Міжнародні партнери підтримали реформу Служби та висловили готовність надати допомогу в її реалізації", - додали у відомстві.