Держрегулювання маржі для оптових і роздрібних продавців сигарет, яке пропонують у "СН", - це крок до знищення ринкової економіки, - Загребельська

Як передає Цензор.НЕТ, про це в блозі на сайті "Наші гроші" пише колишня державна уповноважена АМКУ Агія Загребельська.

За її словами, такий спосіб боротьби з монопольним становищем компанії "Тедіс Україна", а саме так обґрунтовують свою ініціативу депутати, - не дасть очікуваних результатів і є шкідливим для економіки.

"Оптовикам встановлюють маржу не менше 7%. А це значить, що заробіток "Тедіса" не зменшиться, а навпаки збільшиться, бо сьогодні його маржа становить близько 4%%", - зазначає ексчиновниця.

Крім того, експерт не відкидає, що "Тедіс" може залишитися єдиним оптовиком.

"Ця норма фактично забороняє перепродаж цигарок між оптовиками, а значить, ланцюг перепродажу на ринку матиме такий вигляд: виробник – оптовик – роздріб. Цим єдиним оптовиком може залишитись "Тедіс", у якого можуть в черговий раз змінитись власники, або місце монополіста може зайняти нова компанія, у якої маржа вже буде не 4%, а майже вдвічі більше", - вважає Загребельська.

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Експерт припускає, що виробники можуть створювати власних оптових продавців але і в такому випадку монопольне становище оптового ринку збережеться. За її словами, незалежно від форми монополії - в програші буде роздріб.

"Немає успішних світових прикладів, коли державне регулювання на заміну конкуренції приводило б до довгострокових позитивних результатів. Конкуренція на ринку не відновлюється за рахунок державного регулювання маржі приватного бізнесу", - заявляє Загребельська.

На її думку, депутатам слід не займатися регулюванням ринків, а потрібно запустити Антимонопольний комітет.

"Якщо парламент буде боротися з кожною монополією державним регулюванням маржі, то через невеликий проміжок часу ми можемо взагалі знищити ринкову економіку", - резюмує Загребельська.