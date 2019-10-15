Перезавантаження Верховного Суду негативно вплине на стабільність судової системи, - Данішевська

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це вона заявила під час розгляду законопроєкту про судову реформу у Верховній Раді.

"Зі зміною Верховної Ради, зі зміною виконавчої гілки влади, зі зміною президента, судова гілка влади розпуску не підлягає. І з цієї трибуни я звернуся до громадян України і скажу, що 19,5 тисячі ув'язнених чекають на судове рішення. 4 мільйони українців щорічно звертаються до судів. 2 тисяч суддів бракує в судовій системі. Перезавантаження Верховного суду вплине на стабільність судової системи. Дисциплінарні процедури, які пропонуються, скорочення без надання можливості судді підготуватися належним чином, вкрай знищать незалежність судової системи", - заявила Данішевська.

Після цього нардепи продовжили розгляд усіх поправок до другого читання законопроєкту № 1008 "Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності органів суддівського самоврядування".

У законопроєкті пропонується скорочення складу Верховного суду до 100 суддів замість 200, новий порядок формування Вищої кваліфікаційної комісії суддів, створення при Вищій раді правосуддя комісії доброчесності та етики, розширення списку посад, на які поширюється люстрація.

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