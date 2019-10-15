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15.10.19 14:27

Шпигуна ФСБ із Кременчука засуджено до 12 років в'язниці

Колегія суддів Крюківського районного суду м. Кременчук (Полтавська обл.) засудила місцевого жителя до 12 років позбавлення волі за державну зраду.

Шпигуна ФСБ із Кременчука засуджено до 12 років в'язниці

Про це повідомляє пресслужба військової прокуратури Центрального регіону України, інформує Цензор.НЕТ.

"Встановлено, що в липні 2014 року під час відпочинку в тимчасово окупованому Криму мешканець Полтавщини встановив контакт та почав конфіденційне спілкування з працівниками Федеральної служби безпеки Російської Федерації. Завдання іноземної спецслужби виконував, маючи злочинний умисел, спрямований на нанесення шкоди суверенітетові, територіальній цілісності та обороноздатності України", - йдеться в оприлюдненому у вівторок повідомленні.

Так, протягом 2014-2019 років кременчужанин передавав ФСБ РФ інформацію щодо розвитку суспільно-політичної, соціально-економічної та військової ситуації в Полтавській області і в Україні в цілому. Зокрема "зливав" інформацію про осіб, що перебувають на військовому обліку у військових комісаріатах, що є службовою інформацією ЗСУ.

"Свою вину в допомозі спецслужбі держави-агресора в проведенні підривної діяльності проти України визнав повністю. 57-річного шпигуна засуджено до 12 років позбавлення волі за ч.1 ст.111 Кримінального кодексу України (Державна зрада)", - додали в пресслужбі.

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