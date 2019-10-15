НАТО має здатність відповісти агресивній Росії, але ми готові до діалогу, - Столтенберг

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це на сесії Парламентської Асамблеї НАТО в Лондоні заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, стенограму виступу якого оприлюднено на сайті Північноатлантичного Альянсу.

"Ми не маємо жодного наміру розміщувати нові ядерні ракети наземного базування в Європі з кількох причин. Ми вважаємо, що важливо знайти баланс: забезпечити ефективне та надійне стримування й оборону у світі без ДРМСД (Договору про ракети малої та середньої дальності) та з новими російськими ракетами в Європі, але при цьому не запустити нову повномасштабну гонку озброєнь. По-друге, ми знаємо, що у нас є альтернативи. Ми зараз опрацьовуємо інші шляхи для відповіді, зокрема розвиток звичайних спроможностей, повітряну та протиракетну оборону, підвищення готовності наших сил, покращення розвідки, та інші шляхи, які мають переконати: ми маємо здатність відповісти", - сказав генсек НАТО.

Він зауважив, що порушення Росією ДРМСД та розгортання ракет SSC-8, а також ракетних систем Iskander, як і активні інвестиції РФ протягом кількох років поспіль у модернізацію власних військових спроможностей, є частиною загальної тенденції в агресивній поведінці Росії, на яку НАТО вже дало відповідь.

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"Така тенденція… є однією з причин, чому зараз, вперше в нашій історії, ми маємо боєготові війська у східній частині Альянсу, чому ми втричі збільшили чисельність Сил реагування НАТО, чому союзники по НАТО почали більше фінансувати власну оборону, і чому ми вступили у процес загальної модернізації Альянсу та вже виконали найбільше посилення нашої колективної оборони з часів після завершення "холодної війни"…. Ми будемо й надалі приймати необхідні рішення та дії, щоб забезпечити надійність заходів стримування та оборони в умовах більш агресивної Росії", - наголосив генеральний секретар НАТО.

Він зауважив, що частиною цих зусиль Альянсу є продовження роботи над удосконаленням міжнародної системи з контролю над озброєннями.

"Контроль над озброєнням відповідає нашим інтересам. Всі ідеї стримування, оборони й діалогу, якщо йдеться про Росію, лише відображує порушення ДРМСД, тому що Росія хоче конфронтації з нами, тоді, зрозуміло, ми готові відповідати. Якщо вони хочуть працювати разом з нами, співпрацювати з нами, ми готові сісти (за стіл переговорів) та працювати з ними. Контроль над озброєнням має бути частиною такої роботи", - додав Столтенберг.