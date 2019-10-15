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15.10.19 15:09

Потрібно вносити зміни до законодавства, щоб народні депутати втрачали свій мандат за прогули, - Разумков

Спікер парламенту Дмитро Разумков вважає за необхідне внести зміни до законодавства, щоб нардепи позбавлялися мандата за прогули.

Потрібно вносити зміни до законодавства, щоб народні депутати втрачали свій мандат за прогули, - Разумков

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, про це він розповів журналістам у кулуарах ВР.

"Я бачу це так: треба вносити зміни, щоб народні депутати втрачали свій мандат. Мені колеги кажуть, що в нас є КЗпП, однак згідно з КЗпП ніхто не відповідає так, як народні депутати. За кодексом їх позбавити посади неможливо. Поки що перелік причин, за якими людина припиняє бути народним депутатом, передбачений Конституцією, а прогулів поки що там, на жаль, немає", - сказав Разумков.

Водночас він зазначив, людина має працювати на будь-якій роботі, в тому числі і народний депутат.

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"Станом на сьогодні будуть зміни, які дозволять знімати зарплату з народних депутатів. Надалі, я сподіваюся, нам все-таки вдасться змінити законодавство і народні депутати, якщо вони будуть займатися іншими справами - хай вони займаються іншими справами", - підсумував Разумков.

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