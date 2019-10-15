Мінекономіки не здійснювало розрахунки щодо податкових законопроєктів 1210 та 1210-1, - Милованов

Про це в інтерв'ю виданню the page розповів керівник відомства Тимофій Милованов, який також зізнався, що не читав законопроєктів, які викликали негативну реакцію бізнесу, пише uaprom.info.

"Конкретну оцінку цих законопроєктів я не можу дати, бо я не дивився на них. Я знаю, що там певні розрахунки з обох сторін; потрібно обережніше до них ставитися. До впровадження є час. Треба зробити добре, а не як буває", - повідомив Милованов в інтерв'ю виданню.

Милованов зізнався, що ініціативи, які стосуються податкових змін, необхідно детально прораховувати, проте поки цього зроблено не було. "Ми ще не порахували. До речі, це теж зміна, тому що нарешті ми починаємо рахувати вплив на робочі місця, економіку, інвестиції, експорт, ціни. Якщо б ми все це рахували, а потім приймали закони, ми б жили в іншій країні. А якщо б ми добре рахували, ми зовсім в іншій країні би жили", - підсумував міністр.

Милованов також висловив сподівання на те, що з часом відомство зможе аналізувати законодавчі ініціативи, які стосуються економіки, до їхнього подання в парламент.

Нагадаємо, представники бізнесу, об'єднання підприємців та галузеві асоціації раніше висловлювали претензії з приводу податкових ініціатив нового складу Верховної Ради. Зокрема, законопроєкти 1210 та 1210-1, подані в парламент представниками фракції "Слуга народу", крім іншого, пропонують змінити підхід до формування бази оподаткування під час підрахунку рентних платежів на видобуток залізної руди. За оцінками учасників ринку, це може призвести до зростання рентних платежів у 4-5 разів.

Керівник профільного комітету з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев визнав, що законопроєкти потребують доопрацювання і будуть змінені приблизно на 60%. Попри це депутати рекомендували ВР ухвалити законопроєкти в першому читанні без змін, а всі правки планують внести до другого читання. Це, на думку бізнесу, обмежує можливість вносити зміни.