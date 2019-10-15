Потяги в Москву принесли до бюджету 3 млрд грн, їх поки не скасовуватимуть, - Криклій

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це заявив міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

"Питання чутливе. Нагадаю, що у нас фактично цей напрямок у Москву за минулий рік дав 3 мільярди гривень надходжень до бюджету і треба розуміти, що коли ми щось перекриваємо, то знаходимо альтернативні варіанти, як ці потяги можуть їхати, і що ці гроші надходитимуть в економіку іншої країни. У нас є зобов'язання перед Світовою організацією торгівлі, і там передбачено цей транзит і ми поки його не обмежуємо. Якщо буде ухвалено рішення на вищому політичному рівні, що ми будемо ізолюватися, то тоді про це буде окремо повідомлено, поки це сполучення не закривають", - сказав Криклій.

Зазначається, що відповідно до розкладу руху пасажирських поїздів на 2018-2019 роки на сайті "Укрзалізниці", з українських міст до Москви курсують близько 20 пар поїздів, а також низка безпересадочних вагонів, зокрема з Києва, Львова, Миколаєва, Харкова, Одеси та інших.

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