У законопроєкті Зеленського щодо судової реформи немає пояснень, як відбуватиметься скорочення суддів Верховного Суду, - Юрчишин

Про це він сказав у коментарі журналістам у кулуарах парламенту, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Автоматичне скорочення кількості суддів Верховного Суду з 200 до 100 без пояснень, як це відбуватиметься, а головне, логіки цього скорочення суду, а насправді перезавантаження, викликає суттєві зауваження, як з боку громадськості, так і з боку наших міжнародних партнерів. Інше питання, що конкурсну процедуру дійсно можна оскаржити в Окружному адміністративному суді Києва, який неодноразово ухвалював політично вмотивовані рішення - ну це викликає побоювання того, що є прагнення поставити судовому гілку під контроль виконавчої гілки влади, що у нас неодноразово відбувалося, і тому це теж негатив", - зазначив Юрчишин.

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Він заявив, що міжнародні партнери недипломатично попросили дати їм час на оцінку законопроєкту.

"Ми ж, на жаль, користуючись знаменитим турборежимом, повністю позбавляємо їх цієї можливості", - сказав нардеп.

Він також відзначив позитивні моменти законопроєкту: "Позитивно, що Вища кваліфікаційна комісія суддів сама складатиме свій регламент і комісія, яка відбиратиме ВККС, теж сама затверджуватиме цей регламент. Це не створює додаткову бюрократію".

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Також він назвав позитивним те, що посилено роль міжнародників у процесі ухвалення рішень.