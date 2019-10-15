Зеленський звільнив ексміністра оборони Кузьмука з військової служби

Відповідний указ №751/2019 розміщено на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

"Звільнити генерала армії України Кузьмука Олександра Івановича з військової служби за віком з правом носіння військової форми одягу", - йдеться в тексті указу.

З 1990 по 1995 рік Кузьмук був начальником штабу - заступником командира дивізії, комдивом і командиром армійського корпусу. У 1995-му очолив Національну гвардію України.

З 1996 по 2001 рік - перший "термін" О.Кузьмука на посаді Міністра оборони України. У 1998-му отримав звання генерала армії. З 2002 по 2006 рік він - народний депутат України, член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони. У цей же період - з 2004 по 2005 рік - політик вдруге побував главою оборонного відомства, при цьому зберігши за собою депутатський мандат.

До 14 червня 2006 року - позаштатний радник Президента України Віктора Ющенка.

З 11 березня 2010 року по 24 лютого 2014 року - позаштатний радник Президента України Віктора Януковича

25 березня 2014 року в. о. президента України Турчинов призначив Кузьмука своїм позаштатним радником з питань оборони.

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