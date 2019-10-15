Зеленський змінив склад РНБО. ДОКУМЕНТ

Відповідний указ опубліковано на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.
"1) ввести до персонального складу Ради національної безпеки та оборони України:
Данілова Олексія Мячеславовича - Секретаря Ради національної безпеки та оборони України;
Євдокимова Валерія Володимировича - Голову Служби зовнішньої розвідки України;
2) затвердити у персональному складі Ради національної безпеки та оборони України Бухарєва Владислава Вікторовича - заступника Голови Служби безпеки України - начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління Служби безпеки України;
3) вивести зі складу Ради національної безпеки та оборони України Данилюка", - свідчить текст указу.
Указ набирає чинності від дня його публікації.
Нагадаємо, 30 вересня президент України підписав указ про звільнення Олександра Данилюка з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони України.
Пізніше в інтерв'ю Данилюк називав причинами своєї відставки небажання брати участь в підкилимних іграх, конфлікт з главою Офісу Президента Андрієм Богданом і розбіжності з приводу "Приватбанку".
3 жовтня Зеленський призначив секретарем РНБО Олексія Данілова.