Зеленський змінив склад РНБО. ДОКУМЕНТ

Відповідний указ опубліковано на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

"1) ввести до персонального складу Ради національної безпеки та оборони України:

Данілова Олексія Мячеславовича - Секретаря Ради національної безпеки та оборони України;

Євдокимова Валерія Володимировича - Голову Служби зовнішньої розвідки України;

2) затвердити у персональному складі Ради національної безпеки та оборони України Бухарєва Владислава Вікторовича - заступника Голови Служби безпеки України - начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління Служби безпеки України;

3) вивести зі складу Ради національної безпеки та оборони України Данилюка", - свідчить текст указу.

Указ набирає чинності від дня його публікації.

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Нагадаємо, 30 вересня президент України підписав указ про звільнення Олександра Данилюка з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Пізніше в інтерв'ю Данилюк називав причинами своєї відставки небажання брати участь в підкилимних іграх, конфлікт з главою Офісу Президента Андрієм Богданом і розбіжності з приводу "Приватбанку".

3 жовтня Зеленський призначив секретарем РНБО Олексія Данілова.