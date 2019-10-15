Напрацювання щодо реінтеграції окупованих територій будуть представлені до кінця року, - представник президента в АРК Кориневич

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН".

За його словами, цим займається робоча група з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Комісії з питань правової реформи при президентові України.

"У мене є великі надії і віра в те, що в рамках Комісії з питань правової реформи, в рамках робочої групи з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, ми до кінця цього календарного року зможемо представити певні напрацювання широкому загалу", - заявив він.

За словами Кориневича, в роботі Комісії з питань правової реформи не поділяють тематичні напрямки, які стосуються Криму і Донбасу.

Однак він зазначив, що над стратегією деокупації тимчасово окупованих Криму і ОРДЛО "треба працювати тривалий час".

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