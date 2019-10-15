Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
15.10.19 17:05

За новим законопроєктом медичне страхування буде обов'язковим і державним, - Радуцький

Глава комітету ВР з питань здоров'я нації Михайло Радуцький поки не знає, коли буде готовий законопроєкт про медичне страхування.

За новим законопроєктом медичне страхування буде обов'язковим і державним, - Радуцький

Про це він розповів у коментарі LB.ua, передає Цензор.НЕТ.

"Він готується не в турборежимі. Це занадто фундаментальний законопроєкт, за яким Україна житиме дуже багато років", - сказав Радуцький. Він також зазначив, що разом із комітетом над законопроєктом працює Міністерство охорони здоров'я, міжнародні організації та юридичні організації.

На запитання про основні принципи, які будуть закладені в законопроєкт, Радуцький відповів: "Хороші принципи будуть, дуже хороші", а на запитання, яким буде страхування - "Хорошим. Обов'язковим державним".

Читайте також: Зеленський дав нам два роки на запуск страхової медицини, - Радуцький

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський доручив за два роки впровадити в країні медичне страхування. Це починання викликало багато запитань насамперед тому, що в Україні вже впроваджується альтернативна реформа система охорони здоров'я, і ​​скасовувати її новий уряд не збирається. Міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька сказала, що вона поки не знає, як страхова медицина поєднуватиметься з поточною реформою.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100