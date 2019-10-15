За новим законопроєктом медичне страхування буде обов'язковим і державним, - Радуцький

Про це він розповів у коментарі LB.ua, передає Цензор.НЕТ.

"Він готується не в турборежимі. Це занадто фундаментальний законопроєкт, за яким Україна житиме дуже багато років", - сказав Радуцький. Він також зазначив, що разом із комітетом над законопроєктом працює Міністерство охорони здоров'я, міжнародні організації та юридичні організації.

На запитання про основні принципи, які будуть закладені в законопроєкт, Радуцький відповів: "Хороші принципи будуть, дуже хороші", а на запитання, яким буде страхування - "Хорошим. Обов'язковим державним".

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Нагадаємо, президент Володимир Зеленський доручив за два роки впровадити в країні медичне страхування. Це починання викликало багато запитань насамперед тому, що в Україні вже впроваджується альтернативна реформа система охорони здоров'я, і ​​скасовувати її новий уряд не збирається. Міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька сказала, що вона поки не знає, як страхова медицина поєднуватиметься з поточною реформою.