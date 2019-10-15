Байден-молодший спростовує будь-які порушення під час роботи в Україні

Про це Байден-молодший розповів в інтерв'ю телеканалу ABC News, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Чи помилявся я? Можливо, через масштабну схеми речей", - сказав він. "Чи зробив я якусь помилку, пов'язану з порушенням етичних норм? Виключено", - додав Байден.

"Я думаю, що в моєму житті не сталося багато, якби моє прізвище не було Байден", - зазначив він.

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При цьому Гантер Байден не виключив, що, можливо, він все-таки припустився помилки, не усвідомивши, що його дії можуть непрямим чином нашкодити батькові. Він зазначив, що не взяв до уваги можливих наслідків ведення бізнесу за кордоном для політичної кар'єри його батька - Джо Байдена.

"Я дав привід деяким безсовісним людям, щоб ті незаконним чином спробували нашкодити моєму батькові. Ось, де я припустився помилки. І я беру на себе за це повну відповідальність", - додав Байден-молодший.

Нагадаємо, 24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.

26 серпня Комітет з питань розвідки Палати представників США опублікував звіт співробітника розвідки США про липневу телефонну розмову Дональда Трампа з Володимиром Зеленським.

Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.