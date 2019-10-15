Важливо дізнатися весь список запрошених на інавгурацію Трампа українців і суми, які за це були заплачені, - Бутусов про затримання лобістів Фрумана і Парнаса

Про це на своїй сторінці в Facebook написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"По суті, вони пропонували свої послуги з політичного лобіювання для різних вельми заможних українських бізнесменів і чиновників. Контакти були найширші, Фруман і Парнас організовували спілкування і зустрічі з адвокатом Трампа Рудольфом Джуліані. Коло клієнтів вони постійно розширювали, далеко не про всіх ще відомо. Цими послугами користувалося чимало відомих в Україні діячів, яким потрібна була підтримка в США - політична й іміджева. Як повідомило 11 жовтня агентство "Рейтерс", Фруман і Парнас працювали в США в інтересах українського олігарха Дмитра Фірташа, він фінансував їхню діяльність. Але це далеко не весь список партнерів. Американські слідчі виявили масові фінансові порушення під час продажу лобістами квитків для українських політиків - на інавгурацію Трампа вилетів цілий український десант понад 100 осіб!" - зазначив журналіст.

Читайте також: Трамп і Держдеп тиснули на мене, - колишній посол США в Україні Йованович

Як відомо, літали на інавгурацію народні депутати - Андрій Артеменко (Радикальна партія), Сергій Ківалов, Сергій Льовочкін, Вадим Новінський, Олександр Вілкул (Опозиційний блок), Георгій Логвинський (НФ), Борислав Береза ​​(позафракційний), Олег Кришін, Павло Унгурян та інші. Літав також ексглава служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж. Самі вони платили чи їх запрошував хтось, хто вирішував питання на місці, це питання. Глава "Батьківщини" Юлія Тимошенко була у Вашингтоні, але не була запрошена на інавгурацію - тобто запрошували далеко не всіх. Яка ціна запрошення на інавгурацію? Кілька лобістів продавали такі запрошення для дуже багатих українців. Бізнесмен Павло Фукс заявив, що лобіст Юрій Ваннетік продав йому два квитки по 100 тисяч доларів кожен. Американського лобіста Сема Паттена суд у США у вересні 2018го визнав винним у незаконних операціях, засудив на 3 роки умовно, він визнав свою провину в продажу за 50 тисяч доларів квитка на інавгурацію для неназваного українського олігарха. Судячи з усього, платили за квитки на інавгурацію всі українці, або платили за них, і лобісти ці гроші не декларували", - зазначив головний редактор "Цензор.НЕТ".

"Побачивши вчорашнє фото ексглави Державної фіскальної служби Романа Насірова на римському авіарейсі, згадалося, що 25 січня 2017 року Насіров також заявив, що літав у США на інавгурацію. "Так, я є прихильником Трампа", зазначив тоді Насіров. Тоді така поїздка і така підтримка Трампа мала дуже крутий вигляд, а зараз, за ​​іронією долі, це після викриттів усіх лобістів - підстава для перевірки правоохоронними органами. До речі, за даними джерел, досить імовірно, що саме Фруман організував візит до Вашингтона і запрошення на інавгурацію для Насірова. І навряд чи за просто так. Втім, 100 десятитисячний квиток на інавгурацію не врятував від розслідування НАБУ. З іншого боку, Насіров спокійно переміщається світом, суд зняв із нього всі обмеження, він вільний, жодних обмежень на нього не накладається. За даними соцмереж, на вихідних Роман відвідав Італію. Очевидно, правоохоронні органи США зараз повинні будуть піти шляхом перевірки всіх українців, запрошених для участі в інавгурації з України через посередництво лобістів. Кожен українець, який тоді відвідав найурочистіший захід у США, тепер викликає питання - хто запросив його на інавгурацію, і чи було це законно? Було б важливо дізнатися весь список запрошених на інавгурацію, список лобістів, які їх запрошували, і суми, які за це було заплачено", - резюмував Бутусов.