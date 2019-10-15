"Не люди другого сорту, а громадяни, такі самі громадяни, як ми", - Кориневич про жителів Донбасу

Про це він повідомив під час круглого столу в Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"В основі того, що ми будемо робити… безумовно є зв’язки з громадянами – це дуже важливо. Адміністративні процедури – акти народження та смерті, освіта, сервіси, державні послуги. Ми повинні показати, що на тимчасово окупованих територіях проживають не люди другого сорту, а громадяни, такі самі громадяни, як ми", - сказав він.

За словами Кориневича, є певні питання безпеки, як наразі стоять, але наразі робиться все, щоби цю ситуацію поліпшити.

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"Коли ми говоримо про ідею вибудувати стіну на межі з ОРДЛО – я перший, хто з цим категорично не погодиться, тому що як тільки ми почнемо будувати стіну там, то наступного дня ми почнемо будувати стіну з Кримом. Як тільки ми будемо забувати про так зване ОРДЛО наразі, безумовно, про український Донбас, наступного дня ми можемо почати говорити про те, що ми будемо забувати про Крим. Безумовно, оскільки це дві складові одного питання – ми не можемо цього допустити", - наголосив він.



