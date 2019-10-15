Закон 1210 вимагає доопрацювання, - Гетманцев

Таку думку висловив автор законопроєкту №1210 Данило Гетманцев у коментарі МінПрому. Він нагадав, що при підготовці документа до розгляду Верховною Радою у другому читанні передбачається внесення змін до його тексту.

"Щодо руди ми припускаємо знайти компроміс із галуззю і Міністерством фінансів", - сказав Д. Гетманцев. Він висловив упевненість, що сьогодні рівень оподаткування при видобутку залізної руди є недостатнім - але пропозиції Мінфіну з підвищення податкового навантаження на залізорудну галузь назвав надмірними.

"Тому ми хочемо знайти середину, баланс", - сказав Д. Гетманцев. Він також наголосив на важливості питання розрахунку бази оподаткування при видобутку залізної руди.

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"Це складне питання - тому що наші бідні залізні руди потребують збагачення, базу обчислити непросто. Ймовірно, нам потрібно створити між Мінфіном і податковою службою робочу групу, яка б упродовж декількох місяців дала б нам пропозиції щодо вірної бази оподаткування - а зараз ухвалити якесь проміжне рішення", - сказав Д. Гетманцев, який очолює комітет ВР з питань податкової та митної політики.