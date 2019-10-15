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15.10.19 17:56

"Прохачів" і "рішал" від президента потрібно посилати подалі і звертатися в компетентні органи, - заступник голови ОП Смирнов

Офіс президента не формує політичну волю в судових рішеннях, не погоджує жодні клопотання і не зустрічається з процесуальними керівниками.

"Прохачів" і "рішал" від президента потрібно посилати подалі і звертатися в компетентні органи, - заступник голови ОП Смирнов

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив заступник глави Офісу президента Андрій Смирнов.

"Ми живемо в досить різноманітному суспільстві і повинні розуміти, що завжди знайдуться умільці або охочі, показавши фотографію, наприклад, зі мною, зроблену 5 років тому на якомусь концерті і сказати - дивіться, я ось знайомий, я там все вирішую, тому давайте вирішувати питання або просто позичте мені гроші. Дуже просив би не соромитися посилати таких прохачів у давно відомому всім напрямку", - сказав Смирнов.

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Він додав, що потрібно не чекати, не перевіряти інформацію, а відразу ж звертатися до органів.

"Буду дуже вдячний, якщо заявник вважатиме за потрібне поінформувати мене про факти, де згадується моє прізвище або прізвище будь-кого зі співробітників Офісу президента, який на думку заявника сформував у когось політичну волю. Обіцяємо швидку реакцію", - підкреслив Смирнов.

Повний текст інтерв'ю з Андрієм Смирновим читайте тут.

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