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15.10.19 18:18

Не потрібно щодо кожної спійманої миші виходити на пресконференцію і займатися самопіаром, - заступник голови ОП Смирнов про роботу НАБУ і ГПУ

Заступник голови Офісу президента Андрій Смирнов переконаний, що передчасне розкриття деталей гучних корупційних справ правоохоронними органами на прес-конференціях шкодить їхньому розслідуванню і є за своєю суттю не більше ніж самопіаром.

Не потрібно щодо кожної спійманої миші виходити на пресконференцію і займатися самопіаром, - заступник голови ОП Смирнов про роботу НАБУ і ГПУ

Про це він заявив в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Викличте до себе людину, вручіть повідомлення про підозру і необхідні подання, проведіть допит, закрийте перший процесуальний цикл, складіть цілісну картину ситуації і йдіть хоч на пресконференцію, хоч на саміт по боротьбі з корупцією. Ні, ви спочатку виходите на пресконференцію, на всю країну показуєте плівки, на яких засвічуєте всіх передбачуваних учасників ситуації, а потім викликаєте людей на допити", - зазначив Смирнов, коментуючи пресконференцію НАБУ щодо судді ОАСК Вовка.

За його словами, такими діями правоохоронці "дають право захисникам цих людей ефективно користуватися ситуацією".

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"Керівники-блогери, які щодня пишуть пости і ведуть телеграм-канали, це, напевно, не те, що б ми хотіли. І не потрібно щодо кожної спійманої миші виходити на пресконференцію... Використовуйте процесуальний інструментарій і після цього до вас самі прийдуть журналісти і попросять провести брифінг. А не анонсуйте його за два дні для показу кіно з плівками. Ситуація типова практично для всіх установ. У громадянського суспільства, президента і Офісу президента трохи інші очікування від цих інститутів", - робить висновок Смирнов.

Повний текст інтерв'ю з Андрієм Смирновим читайте тут.

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