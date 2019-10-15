Дудка і Бессарабов є у списку майбутнього обміну полоненими між Україною і РФ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це "Інтерфаксу" повідомила адвокат обвинувачених Оксана Железняк.
"Так, вони давно включені в цей список", - відповіла Железняк на запитання журналістів.
Також вона повідомила "Крим.Реалії", що Дудка і Бессарабов збираються оскаржити рішення російського апеляційного суду, який залишив у силі вирок міськсуду Севастополя.
"Безумовно, вони засмучені рішенням суду. Для Дудки, зокрема, в його віці це - смертний вирок", - додала адвокат.
Нагадаємо, жителі Севастополя Володимир Дудка та Олексій Бессарабов були затримані ФСБ в окупованому Криму в листопаді 2016 року.
4 квітня 2019 року підконтрольний Росії "Севастопольський міський суд" засудив їх до 14 років ув'язнення кожного.