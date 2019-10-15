Милованов перерахував підприємства, які мають залишитися в держвласності і назвав цілі приватизації

Про це повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Тимофій Милованов, передає Цензор.НЕТ.

"В Україні зараз 3 643 об'єкти, в яких держава має велику частку власності. З них 2 300 більш-менш живі, інші треба визнати банкрутами. Причому більше тисячі з них - були в списку заборонених до приватизації", - зазначив він, додавши, що у світі кількість держпідприємств налічує одиниці.

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За його словами, у держави мають залишитися об'єкти, що гарантують її безпеку, що є природними монополіями, які мають життєво важливе значення для суспільства, а також підприємства, чиї послуги/товари не можуть виконуватися/виготовлятися ринком.

Милованов також назвав основні цілі приватизації держпідприємств: боротьба з корупцією, залучення додаткових надходжень до бюджету, залучення прямих інвестицій і інвесторів.

Нагадаємо, 2 жовтня Верховна Рада України прийняла в другому читанні законопроєкт №1054-1, який пропонує скасувати перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації.