Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
15.10.19 23:54

"Суперечки про аліменти могли б закінчуватися апеляцією", - заступник голови ОП Смирнов про те, як розвантажити Верховний Суд

Верховний Суд має розглядати тільки справи, що відповідають певним критеріям. Це дасть змогу зменшити кількість суддів із майже 200 до 100.

"Суперечки про аліменти могли б закінчуватися апеляцією", - заступник голови ОП Смирнов про те, як розвантажити Верховний Суд

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив Андрій Смирнов - заступник голови Офісу президента, який координує судову реформу і діяльність правоохоронних органів.

"Необхідно встановити чіткі критерії і підстави, за якими справа може бути переглянута у Верховному Суді. На сьогодні окремі палати завалені неймовірною кількістю справ, а це нестерпне навантаження на суддів. Іншими словами, суперечки про аліменти могли б закінчуватися апеляцією", - сказав він.

За словами Смирнова, це особливо актуально у сфері реформи Верховного Суду, передбаченого, зокрема, президентським законопроєктом №1008 (прийнятий Верховною Радою в першому читанні).

Читайте також: Не потрібно щодо кожної спійманої миші виходити на пресконференцію і займатися самопіаром, - заступник голови ОП Смирнов про роботу НАБУ і ГПУ

Також, вважає заступник голови ОП, потрібно переглянути підстави для винесення судами забезпечувальних визначень.

"Досить складно пояснити високому закордонному гостю, чому суддя районного суду в рамках розгляду справи винесла ухвалу, якою заборонила стороні процесу - громадянину Великобританії, користуватися, наприклад, квартирою, в якій він живе і передала її на відповідальне зберігання не пов'язаного з процесом особі", - пояснив Смирнов.

Також читайте: "Прохачів" і "рішал" від президента потрібно посилати подалі і звертатися в компетентні органи, - заступник голови ОП Смирнов

За його словами, цією нормою закону часто користувалися навмисне, щоб "віджати" майно.

Повний текст інтерв'ю з Андрієм Смирновим читайте тут.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100