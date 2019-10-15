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15.10.19 19:44

Російський пропагандист з каналу "Росія-1" Корчевников, якому раніше було заборонено в'їзд в Україну, постить фото з Києва. ФОТО

Російський телеведучий на телеканалі "Росія 1" Борис Корчевников активно ділиться у своєму Instagram-акаунті фотографіями з Києва.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє АТР.

Росіянин приїхав в Україну кілька днів тому на Міжнародний православний кінофестиваль "Покров", і навіть отримав на цьому фестивалі нагороду. Корчевников також побачився з переможцем українського шоу "Голос" Олександром Клименком і прогулявся центром Києва.

Також росіянин оголосив серед своїх підписників збір коштів на відновлення лікарні в Києво-Печерській Лаврі.

Водночас Корчевникова внесено в базу "Миротворця" як "пропагандиста" і "пособника терористів". Раніше йому було офіційно заборонено в'їзд в Україну через журналістську діяльність, спрямовану на пропаганду війни проти України.

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Російський пропагандист з каналу Росія-1 Корчевников, якому раніше було заборонено вїзд в Україну, постить фото з Києва 01
Російський пропагандист з каналу Росія-1 Корчевников, якому раніше було заборонено вїзд в Україну, постить фото з Києва 02
Російський пропагандист з каналу Росія-1 Корчевников, якому раніше було заборонено вїзд в Україну, постить фото з Києва 03

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