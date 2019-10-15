За фактом розкрадань на підприємствах оборонного комплексу розпочато три кримінальні провадження, - ГПУ

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ГПУ.

Як повідомляється в інформації, кримінальні провадження відкрито за ч.5 ст.191 КК України (привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах).

Так, 15 жовтня зареєстровано кримінальне провадження за фактом розкрадання колишніми високопосадовцями спільно зі службовими особами підприємств оборонного комплексу бюджетних коштів під час виконання державного оборонного замовлення з виробництва 152-мм боєприпасів для артилерійської системи "Гіацинт".

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Крім того, до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за фактом незаконного використання бюджетних коштів під час виробництва 82-мм міномета "Верба".

Також розпочато досудове розслідування за фактом закупівлі бронемашин "Oncilla" польської компанії "Mista" за завищеними цінами.

Проведення досудового розслідування доручено Національному антикорупційному бюро України (НАБУ), повідомили в Генпрокуратурі.