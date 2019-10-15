Пропагандисту Корчевникову не забороняли в'їзд в Україну, - Держприкордонслужба

Про це "Укрінформу" заявив прессекретар Державної прикордонної служби Андрій Демченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Стосовно Бориса Корчевникова не було заборони на в'їзд в Україну", - сказав він.

Демченко зазначив, що Державна прикордонна служба не володіє інформацією про осіб, які можуть становити загрозу нацбезпеці - такі дані надходять з інших правоохоронних органів.

Раніше у вівторок, 15 жовтня стало відомо, що ведучий пропагандистського телеканалу "Росія-1" Борис Корчевников приїхав до Києва на Міжнародний православний кінофестиваль "Покров". Корчевнікова внесено в базу "Миротворця" як "пропагандиста" і "пособника терористів". ЗМІ повідомляють, що раніше йому було офіційно заборонено в'їзд в Україну через журналістську діяльність, спрямовану на пропаганду війни проти України.

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