На засіданні ТКГ у Мінську не вдалося домовитися про дату розведення сил в Золотому і Петровському, - Сайдік

Про це сьогодні заявив спецпредставник ОБСЄ в тристоронній контактній групі Мартін Сайдік за підсумками чергового засідання ТКГ в Мінську, передає Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.

Ситуація з безпекою в зоні конфлікту і питання розведення сил і засобів у Золотому і Петровському були сьогодні основними темами ТКГ і робочої групи з безпеки. Розведення сил було призначено на 7 жовтня на минулому засіданні, на цьому відновити його не вдалося. "Тим не менш сьогодні вони підтвердили прихильність виконанню цього рішення. Сподіваюся, що найближчим часом ми справді побачимо його втілення в життя", - зазначив дипломат.

Новий графік розведення сил і засобів у Петровському і Золотому сьогодні обговорювався. "Але не можу сказати, що ми досягли взаєморозуміння щодо конкретної дати", - додав Мартін Сайдік.

Спецпредставник з жалем констатував, що не може позитивно оцінити дотримання режиму припинення вогню, число порушень різко зросло. "У зв'язку з цим ще раз наполегливо звертаюся до сторін і закликаю їх, усвідомлюючи політичну і гуманітарну відповідальність перед цивільним населенням, зробити все необхідне для забезпечення стійкого перемир'я", - сказав посол.

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Підводячи підсумки нинішніх переговорів, Мартін Сайдік поінформував, що економічна підгрупа серед інших тем обговорювала питання мобільного зв'язку і водопостачання через лінію розмежування в окремих районах Донецької і Луганської областей (ОРДО і ОРЛО), виплати пенсій.

Гуманітарна робоча група ТКГ продовжила дискусію з обміну утримуваними у зв'язку з конфліктом. Крім того, були порушені питання пошуку зниклих безвісти.

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У центрі уваги політичної робочої групи сьогодні була правова реалізація особливого статусу ОРДО і ОРЛО, зокрема з урахуванням процесу децентралізації в Україні. Обговорювалися також питання амністії та модальності місцевих виборів в ОРДО і ОРЛО.

Наступна зустріч тристоронньої контактної групи відбудеться 29 жовтня.