Судді, що визнала майно Міноборони в Криму власністю РФ, заочно дали 12 років

Рішення було прийнято ще 8 жовтня, але Головна військова прокуратура повідомила про нього тільки зараз, інформує Цензор.НЕТ.

Підсудна - суддя Севастопольського апеляційного суду АР Крим, її ім'я не називають.

Встановлено, що громадянка України, будучи суддею Севастопольського апеляційного суду АРК, навмисно в березні-грудні 2014 року забезпечила становлення і зміцнення окупаційної влади РФ на території АР Крим шляхом безпосередньої участі в утворенні і функціонуванні незаконно створених російських окупаційних органів на тимчасово окупованій території Криму. Також вона сприяла виконанню на окупованій території функцій представника окупаційної влади держави-агресора.

19 грудня 2014 року указом президента РФ її було призначено суддею "Двадцять першого арбітражного апеляційного суду Республіки Крим". Ця суддя надавала допомогу Російській Федерації в проведенні підривної діяльності проти України на шкоду суверенітетові і територіальній цілісності України.

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Крім того, в складі незаконно створеного на території АРК "Севастопольського апеляційного господарського суду" вона ухвалювала так звані судові рішення про визнання майна Міністерства оборони України, яке було на території півострова, власністю органів військового управління РФ.

"За принципової позиції прокурорів при підтримці публічного обвинувачення в суді, колегія суддів Святошинського районного суду Києва в порядку спеціального судового провадження 8 жовтня 2019 року визнала суддю Севастопольського апеляційного суду АР Крим винною в скоєнні злочину, передбаченого ч.1 ст.111 (державна зрада) КК України, призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком на 12 років з конфіскацією всього належного їй майна", - йдеться в повідомленні Головної військової прокуратури.