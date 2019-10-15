Замість обов'язкового впровадження касових апаратів можна було розробити програмне забезпечення, - підприємці

На цьому наголосила під час круглого столу підприємців з депутатами від "Європейської Солідарності" народний депутат Ніна Южаніна, повідомили Цензор.НЕТ в пресслужбі політсили.

"Якби ми відправили закон на повторне друге читання, то можна було б забезпечити поступове впровадження РРО і забезпечити якісний тест програмного забезпечення та можливість його використання в місцях здійснення підприємницької діяльності", – зазначила вона.

Парламентар наголосила на високих ризиках того, що підприємці не впораються з фінансовим та фіскальним тиском, який буде після впровадження закону. А також зазначила, що можливість отримати компенсацію вартості товару за невірний чек або за його відсутність, може призвести до завідомо неправдивих повідомлень про такі факти з метою наживи. "Ми єдина країна в світі де розвивається "стукачество" за невидачу чеків або їх невідповідності. Людина яка буде повідомляти про порушення буде отримувати 100-150% вартості покупки. Це призведе до хаосу".

Голова Черкаської міської профспілки підприємців і працівників торгівлі, громадського харчування та послуг Леонід Запорожець наголосив на тому, що на сьогодні влада не проявляє реакції на вимоги мітингувальників і не звертає увагу на те, що приблизно 50% підприємців або підуть "в тінь" або взагалі припинять підприємницьку діяльність. "Підприємці сподівались, що влада під їм на зустріч, але це не так. До мітингувальників ніхто не виходить", – сказав він.

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Голова правління ГО "Самозахист підприємців" Бобровинський Віктор звернув увагу на те, що обов’язкове впровадження РРО призведе до того, що підприємство, яке виготовляє та обслуговує касові апарати отримає значний прибуток і воно, як монополіст імовірно зацікавлене у впровадженні даного закону.

"Цей закон спрямований на збагачення когось. Замість касових апаратів можна розробити безкоштовне програмне забезпечення і тоді можна говорити про обов’язковість касових апаратів", – зауважив Віктор Бобровинський.

Народний депутат фракції "Європейська Солідарність" Ростислав Павленко наголосив, що влада сьогодні тисне на тих кому потрібен захист і підтримка, адже саме малий бізнес не тільки забезпечує себе і свої родини, а й створює робочі місця для інших громадян держави.

"Доведеться пояснювати владі, що є широке не задоволення, що люди виступили на захист своїх інтересів і таким чином вони висловлюють свою незгоду", – підкреслив він.

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Представник ГО "ДІЙ" Горний Олександр зазначив, що на сьогодні в країні війна і підприємці, які стали опорою для армії у тяжкі часи будуть так само активно відстоювати власні права.

"Якщо президент підпише цей закон, то ми наголошуємо, що в нас є великий досвід боротьби з владою. Якщо нас не зрозуміють і не почують, то в нас є такий механізм як громадянський спротив. Але для нас загадка навіщо в країні, де 6 років війна, влаштовувати розбрат і провокувати конфлікти", – сказав він.

Представник ГО "Міська спілка підприємців "Ніка" Бовкун Павло звернув увагу на те, що за умови впровадження норми закону про кеш-бек за повідомлення про "непробитий" чек або невірну суму в чеку деякі люди можуть використовувати це, як своєрідний бізнес.

"В таких умовах можна просто займатись своєрідним бізнесом і ходити скаржитись в податкову, замість того, щоб чесно працювати. Я закликаю президента дослухатись до підприємців і надати їм можливість працювати", – зазначив підприємець.

Політолог Сергій Таран акцентував на тому, що в демократичній країні дуже важливо забезпечувати можливість для захисту громадянами своїх прав. У випадку з малим і середнім бізнесом вони не просто працюють для отримання прибутку, а й для захисту демократичних принципів та цінностей. Також він закликав підприємців співпрацювати з народними депутатами, як від опозиції, так і від влади.





