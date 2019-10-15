В Україні буде створена нова організація для закупівлі медпрепаратів, - міністр охорони здоров'я Скалецька

Про це глава МОЗ Зоряна Скалецька розповіла в інтерв'ю "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

"Завершується робота по створенню центральної закупівельної організації української, яка буде закуповувати ліки централізовано, плюс для регіонів зможе надавати такі послуги. Потрібно зробити всі законодавчі зміни, щоб це працювало. Після цього наступним її (закупівельної організації – ред.) кроком, як і питання спроможності цієї організації, наскільки вона зможе бути ефективною, є питання, можливо, виходу на закупівлю вакцин", – сказала Скалецька.

Водночас в контексті закупівлі вакцин участь цієї організації в процесі є "під питанням".

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"Можливо, вакцини з’являться в Україні, тоді можна буде закуповувати їх в Україні", – припустила очільниця МОЗ.

Як повідомлялося, 19 вересня Верховна Рада України підтримала зміни в законопроєкт про держзакупівлі, продовживши міжнародні закупівлі ліків ще на два роки.

Реформа в сфері закупівель ліків для України почалася в 2015 році, коли функцію централізованих закупівель ліків, медичних виробів і вакцин передали від Міністерства охорони здоров'я в міжнародні спеціалізовані організації.